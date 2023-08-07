Общество

Псковские таможенники нашли в сумке иностранца килограммовые монеты

На российско-эстонской границе псковские таможенники обнаружили в сумке иностранца три инвестиционные серебряные монеты весом по 1 кг каждая. Мужчина въезжал в Российскую Федерацию через пункт пропуска Куничина Гора, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

При осмотре багажа иностранца с применением технических средств таможенного контроля таможенники обнаружили новые незадекларированные монеты, упакованные в капсулы. Гражданин Эстонии пояснил, что монеты принадлежат ему, чека на них не имеет, стоимость их не помнит, поэтому и не стал декларировать.

«На каждой монете имеется своя маркировка. На первой – с одной стороны изображен профиль женщины, вдоль края монеты надпись "Elizabeth II Australia 1kg 9999Ag 2018 30 dollars" с другой стороны – две собаки и надпись "Year of the Dog". На второй монете также изображен профиль женщины, вдоль края монеты надпись "Elizabeth II Australia 30 dollars", на другой стороне монеты – птица на ветке с надписью "Australian Kookaburra 2019 1KILO 9999". Третья монета также с изображением женского профиля и надписью "Elizabeth II Australia 30 dollars", с другой стороны – коала и надпись "Australian Koala 2019 1KILO 9999 silver". Монеты изъяты, их рыночную стоимость определит эксперт», – рассказал начальник таможенного поста МАПП Куничина Гора Роман Сушинский.

Стоимость подобных монет, предлагаемых к продаже в России на интернет-площадках, превышает 100 тысяч рублей.

В отношении гражданина Эстонии возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию).

Наталья Князева напомнила, что без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары наземным транспортом на сумму не выше 1000 евро общим весом не более 31 кг. При превышении указанных норм необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, уплатить таможенные пошлины и налоги.