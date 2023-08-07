Общество

Люди в форме посетили подопечных псковского зооприюта

В преддверии Всемирного дня защиты бездомных животных сотрудники трёх ведомств - УФССП России по Псковской области, УФСИН России по Псковской области и

региональной таможни - провели акцию «Бескорыстная дружба» по оказанию помощи животным из приюта «Шанс» в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Неравнодушные сотрудники собрали сухой и влажный корм, консервы, крупы и субпродукты, алюминиевые миски, одноразовые пеленки, медикаменты, мягкие пледы и одеяла.

«На территории приюта сегодня на постоянной основе находятся более 280 собак, которые нуждаются во внимании и заботе человека. Четвероногие очень тепло встретили людей в форме. Они ластились, обнимались и играли. Сотрудники ведомств прошлись по всему приюту с болью в сердце от такого количества одиноких питомцев. Всем хотелось уделить внимание и подарить частичку тепла», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Благотворительный визит в приют «Шанс» продолжился прогулкой с собаками вдоль берега реки Великой.

Все участники отметили важность таких мероприятий. Сотрудники планируют продолжать совместное участие в подобных акциях, привлекая неравнодушных сотрудников других ведомств, а также они призывают местных граждан навестить питомцев в приюте «Шанс» и порадовать их своим вниманием.