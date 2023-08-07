Общество

Ливни прогнозируют в Псковской области 8 августа

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 8 августа. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе ночью будут кратковременные дожди, грозы, местами ливни. Днем в некоторых частях региона пройдут кратковременные дожди.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, при грозе может быть порывистым. Температура по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днем столбик термометра покажет от +18 до +23 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что 6 августа в Пскове зафиксировали рекордную температуру воздуха.