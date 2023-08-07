Общество

Первый руководитель института ФСИН встретился с псковскими курсантами

На загородной учебной базе Псковского филиала Университета ФСИН России прошла встреча первокурсников с заслуженным юристом Российской Федерации генерал-майором внутренней службы Иваном Волчковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе филиала университета.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Заслуженный ветеран рассказал молодым людям об истории создания образовательной организации: от специальной средней школы МВД, которую в 1992 году он возглавил, до Псковского юридического института ФСИН России и с 2013 года – Псковского филиала

Академии ФСИН России, а с 15 марта 2023 года – Псковского филиала Университета ФСИН России.

В свою очередь курсанты поделились с почетным гостем впечатлениями от пребывания на загородной учебной базе, поведав о первых тяготах службы и преодолении трудностей.

Генерал-майор внутренней службы Иван Волчков призвал первокурсников с честью выполнять свои служебные обязанности и выразил надежду, что все курсанты набора 2023 года справятся с новыми в их жизни испытаниями и в полном составе в День знаний приступят к занятиям, после чего примут присягу в псковском филиале университета.