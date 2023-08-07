Мотивацию профсоюзного членства обсудили на семинаре в санатории «Голубые озера»

Обучающий семинар для членов координационного совета города Великие Луки и Великолукского района состоялся на территории профсоюзного учреждения - санатория «Голубые озера» в Невельском районе - с 5 по 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.
Фото: Псковский областной совет профсоюзов
В мероприятии приняли участие более 25 человек из семи отраслевых профсоюзных организаций.
Семинар был подготовлен и проведен представителями Псковского областного совета профсоюзов. В ходе семинара были освещены следующие темы:
Председатель профобъединения Игорь Иванов выступил с темой «Год укрепления и развития социального партнерства», а также рассказал про основные направления деятельности Псковского облсовпрофа.
«Мы с радостью организовываем обучающие семинары, так как они предоставляют возможность для членов профсоюза получить новые знания, обменяться опытом и лучшими практиками с другими участниками. Обучающие семинары являются важным инструментом для развития и укрепления профсоюзного движения. Надеюсь, наш обучающий семинар был успешным и полезным для всех участников», - отметил Игорь Иванов.