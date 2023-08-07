Общество

Мотивацию профсоюзного членства обсудили на семинаре в санатории «Голубые озера»

Обучающий семинар для членов координационного совета города Великие Луки и Великолукского района состоялся на территории профсоюзного учреждения - санатория «Голубые озера» в Невельском районе - с 5 по 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В мероприятии приняли участие более 25 человек из семи отраслевых профсоюзных организаций.

Семинар был подготовлен и проведен представителями Псковского областного совета профсоюзов. В ходе семинара были освещены следующие темы:

мотивация профсоюзного членства,

информационная работа и документооборот в организации,

коллективный договор,

охрана труда,

молодежная политика облсовпрофа,

оздоровление членов профсоюза и членов их семей в профсоюзные санаториях и базах отдыха.

Председатель профобъединения Игорь Иванов выступил с темой «Год укрепления и развития социального партнерства», а также рассказал про основные направления деятельности Псковского облсовпрофа.

«Мы с радостью организовываем обучающие семинары, так как они предоставляют возможность для членов профсоюза получить новые знания, обменяться опытом и лучшими практиками с другими участниками. Обучающие семинары являются важным инструментом для развития и укрепления профсоюзного движения. Надеюсь, наш обучающий семинар был успешным и полезным для всех участников», - отметил Игорь Иванов.