Общество

О запущенных в 2023 году электронных услугах расскажет Виталий Рахманов в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 8 августа, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Основной темой обсуждения станут услуги, которые жители Псковской области получают в электронном виде.

Губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня с отчетом о работе правительства в 2022 году, сообщил, что в Псковской области сейчас в электронном виде оказывается 85 государственных и муниципальных услуг. Какие из них были запущены в этом году?

Насколько вообще популярны электронные услуги для псковичей? Какие из них наиболее востребованы? Насколько активно услугами в электронном виде пользуются люди пенсионного возраста, у которых, как принято считать, недостаточный уровень компьютерной грамотности?

Об этом и многом другом расскажет начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.