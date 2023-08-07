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«Хоровод дружбы» обогнет Псковский кремль 22 августа

«Хоровод дружбы» обогнет Псковский кремль 22 августа, в День государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Помните самый длинный в истории Пскова российский триколор, который развернули в прошлом году 22 августа на набережной реки Великой? В этом году в День государственного флага Российской Федерации мы планируем установить новый рекорд!» - рассказал о планах Борис Елкин.

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Рекордный триколор на набережной Пскова в 2022 году. Фото: Борис Елкин / Telegram

В этом году 22 августа дети и взрослые - представители всех национальностей, которые проживают в Псковской области, - возьмутся за руки и встанут в один большой «Хоровод дружбы», который обогнет Псковский кремль.

«Присоединяйтесь! Начало в 19:00», - пригласил псковичей Борис Елкин.