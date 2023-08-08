Общество

Виталий Рахманов: 30% пользователей Госуслуг в регионе — люди пожилого возраста

Порядка 30% пользователей Госуслуг в Псковской области - это люди пожилого возраста. Об этом начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Порядка 30% людей, которые воспользовались услугами в электронном виде, это люди пожилого возраста. Более того, прогресс не стоит на месте, доступ к современным технологиям с каждым годом становится все проще и проще. Сервисы становятся проще», – заметил Виталий Рахманов.

Он добавил, что сервис электронных услуг предназначен, в том числе, для помощи маломобильным группам населения. Однако, по его мнению, переусердствовать в этом не стоит, так как чрезмерная цифровизация общества может сказаться на социализации людей.