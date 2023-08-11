Общество

Воздержаться от рыбалки в грозу призвали псковичей

Любой водоем, даже давно знакомый, является местом определенного риска, поэтому каждому рыбаку необходимы постоянное внимание и соблюдение элементарных мер безопасности. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В МЧС псковским рыбакам дали следующие рекомендации:

Отправляясь на рыбалку, нужно учитывать прогноз погоды – при неблагоприятных погодных условиях лучше воздержаться от выхода на воду.

В лодке следует иметь спасательный круг, пояс или жилет, ведро или другую емкость, фонарик, аптечку, заряженный телефон. Перед уходом обязательно нужно сообщить родным и близким о месте промысла, а также уточнить время возвращения.

Главное при ловле с лодки – уметь плавать, оно поможет спастись самому и спасти товарища.

Перед выходом на водоем тщательно нужно проверить состояние лодки, убедиться, не протекает ли она, исправны ли весла. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега.

«При ловле с лодки стоя займите устойчивое положение, став лицом к носу или корме и немного расставив ноги. Если появилась необходимость поменяться с товарищем местами, то следует делать это несколько пригнувшись, для поддержания равновесия, без резких движений, чтобы не накренить лодку и не залить ее водой. Если на водоеме гуляет высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами», - отметили специалисты.

Для привязки якорей в МЧС рекомендуют использовать прочную веревку или шнур (но не проволоку или железную цепь), чтобы при необходимости быстро обрезать якорную веревку ножом. При подъеме якоря следует стать на колени и поднимать его постепенно, без рывков, так как для его извлечения его приходится прилагать большие усилия, в результате чего лодка может дать большой крен, зачерпнуть бортом воду и даже перевернуться.

«Если очевидно приближение грозы или другого сильного ненастья, поторопитесь собрать все снасти, пристаньте к ближайшему берегу и надежно привяжите лодку, при этом следует снизить скорость движения лодки, чтобы избежать ее повреждения о подводные предметы и опрокидывания», - посоветовали в ведомстве.

Специалисты заметили, что если лодка опрокидывается далеко от берега на большой глубине, то она сначала ложится на бок, затем переворачивается килем вверх. «Если поблизости не от кого ждать помощи, то, ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами, направляйте ее на мелкое место или к ближайшему берегу. Не пытайтесь забраться на опрокинутую лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом», - рекомендовали в МЧС.

Государственная инспекция по маломерным судам главного управления МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендует выполнять все меры предосторожности при нахождении на водных объектах и не нарушать правила безопасности на воде.