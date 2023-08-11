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Общество

Законопроект о запрете увольнять одиноких родителей внесли в Госдуму

11.08.2023 18:15|ПсковКомментариев: 0

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищев и Алексей Диденко (все - ЛДПР), а также другие депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, воспитывающим ребенка в возрасте до 16 лет. Документ доступен в базе данных ГД.

После подготовки соответствующего законопроекта на него было получено положительное заключение правительства.

Согласно тексту пояснительной записки, в действующем трудовом кодексе существует гарантия сохранения рабочего места для одинокого родителя, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет, уточняет РИА Новости

Законопроектом же предлагается увеличить возраст детей до 16 лет. Автор инициативы Ярослав Нилов пояснял, что таким образом можно будет поддерживать одиноких родителей примерно до времени окончания ребёнком школы.

Изменения предполагается внести в статью 261 Трудового кодекса РФ.

Теги: #Госдума #дети #родители
Источник: Псковская Лента Новостей
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