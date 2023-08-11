Общество

Ветеранов Военно-воздушных сил поздравили в Пскове

Ветеранов Военно-воздушных сил поздравили в «Единой России». Благодарственные письма и подарки вручила летчикам в отставке региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Наталья Юрченко поздравила тех, кто причастен к этому профессиональному празднику, поблагодарила их и вручила грамоты и подарки.

Летчики в свою очередь рассказали о некоторых особенностях службы, самолетах, условиях, длительных перелетах и своеобразных предполетных тренировках и первых ощущениях, которые испытывает каждый на взлетной полосе.

В этот день были отмечены Валерий Филимонов, Сергей Гаврилов, Валерий Тюменцев, Виктор Константинов и Юрий Старобинец.

Валерий Филимонов - летчик в третьем поколении. «Мой дед прошел две войны, был командиром эскадрильи ИЛ-2, награжден тремя орденами Боевого Красного знамени, орденом Красной Звезды, медалью "За боевые заслуги". Я очень горжусь своим дедом. Его полную биографию я написал для книги "Солдаты Победы"», – отметил секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов.

«Мне очень приятно поздравлять сегодня наших великих мужчин, потому что вы стоите на страже и в вас особая сила, воля, мужество и бесстрашие. Вы – настоящие патриоты», – отметила Наталья Юрченко и пожелала летчикам здоровья.