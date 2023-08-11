Более 20 миллионов россиян подключили двухфакторную аутентификацию для входа на «Госуслуги»

Более 20 миллионов человек подключили двухфакторную аутентификацию для входа на сервис «Госуслуги». Это примерно пятая часть пользователей, пишут Минцифры РФ.
«Самый простой способ защитить свой аккаунт на "Госуслугах" — использовать двухфакторную аутентификацию. Её подключили уже 22 миллиона пользователей, а с 1 октября она станет обязательной для всех. С 1 июня предупреждение об этом можно увидеть при входе на портал», - говорится в сообщении.
По состоянию на январь всего на портале было зарегистрировано более 100 миллионов человек, и ежедневно дополнительную защиту подключают от 300 до 400 тысяч.
С 1 октября второй фактор будет обязательным для входа на веб-версию «Госуслуг» и в заново установленные мобильные приложения. Пользователь больше не сможет зайти в учетную запись без дополнительной защиты.
Для того, чтобы подключить двухфакторную аутентификацию по СМС на «Госуслугах», нужно зайти в раздел «Профиль» в личном кабинете, перейти в «Безопасность», а потом - «Вход в систему». Далее надо включить «Вход с подтверждением» и ввести номер телефона, на который будет приходить смс для входа. Чтобы сохранить изменения, нужно ввести пароль от сервиса.