Общество

Интересных и амбициозных проектов пожелал псковским строителям Александр Котов

Работников и ветеранов строительной отрасли Псковской области от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично с профессиональным праздником поздравил спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Сегодня отмечают свой профессиональный праздник представители строительного комплекса – огромная команда специалистов разных направлений от архитекторов до рабочих, чей общий труд всегда направлен на созидание и развитие. Псковским строителям есть чем гордиться», - сказал Александр Котов.

По словам спикера регионального парламента, строительная отрасль региона, несмотря на вызовы времени, демонстрирует устойчивость: в области активно ведётся жилищное строительство, возводятся новые школы, детские сады и стадионы, благоустраиваются общественные пространства, реконструируются объекты коммунальной инфраструктуры, реставрируются памятники архитектуры.

«Государство, выступая заказчиком многих строек, вносит весомый вклад в развитие строительной отрасли, но достижение конечного результата, безусловно, зависит от добросовестности, ответственности и профессионального мастерства строителей. Пусть наша совместная работа на благо жителей Псковской области будет эффективной и продуктивной. От всей души желаю псковским строителям успешного завершения всех начатых объектов, интересных и амбициозных проектов на перспективу. Здоровья вам, удачи и благополучия», - добавил он.