Общество

Исполнилось 120 лет со дня рождения соавтора книги о Великих Луках «Возрожденный из руин»

120 лет со дня рождения бывшего секретаря Великолукского горкома партии, затем первого заместителя председателя Великолукского исполкома, одного из авторов книги «Возрожденный из руин» Серафима Решетова исполнилось сегодня, 13 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Изображение здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Серафим Решетов родился в Твери. Трудовую деятельность начал в 1920 году, одновременно учился в механико-строительном техникуме. Затем трудился на различных должностях на Калининском вагоностроительном заводе. В августе 1944 года был направлен на работу в Великолукскую область - сначала секретарем Великолукского ГК ВКП, затем председателем облисполкома. В 1951-1957 годы работал в Великолукском облпромсовете и облместпроме.

После ликвидации Великолукской области Серафим Решетов вернулся в Тверь. Работал заместителем директора по строительству хлопчатобумажного комбината. А уже выйдя на пенсию, в 1981 году, приехал в Великие Луки.

«После пятнадцатилетнего перерыва, летом 1981 года, после празднования 800-летия города, я снова увидел Великие Луки. Узнавал и не узнавал город. Взору представились реконструированные улицы, площади. Вместо вынужденно временно построенных в первые тяжелые годы возрождения деревянных стандартных домов на бывшей Торопецкой, ныне проспекте Гагарина, мощно возвышались жилые многоэтажки, на высушенном болоте, около Дома культуры имени Ленинского комсомола, на проспекте Ленина и других районах города строились большие многоквартирные дома», - писал он о своих впечатлениях от увиденного в Великих Луках.

Не стало Серафима Решетова в 1986 году.

Книга, получившая название «Возрожденный из руин», вышла в свет в 1988 году, уже после смерти Серафима Решетова. Этот труд Решетова и его соавтора Зинаиды Антоновой рассказал о возрождении города Великие Луки после освобождения.