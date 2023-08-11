Общество

Двум заслуженным строителям вручили нагрудные знаки в Псковской области

Церемония награждения специалистов строительной отрасли состоялась в правительстве Псковской области в честь профессионального праздника — Дня строителя, который отмечается в России 13 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

С поздравлением от имени правительства региона к участникам церемонии обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Строительная отрасль значимая для Псковской области. Строится много объектов социальной инфраструктуры, ежегодно сдается около 300 тысяч квадратных метров жилья. Вы сильнее остальных почувствовали на себе все вызовы последнего времени — санкции, изменения логистических маршрутов. Тем не менее, благодаря вашему профессионализму, внутреннему настрою строительная отрасль по-прежнему является флагманом экономики, любая другая сфера всегда завязана на стройку», — отметил глава региона.

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Михаил Ведерников также обозначил, что правительство области с особым вниманием относится к строительной сфере и специалистам, которые в ней работают. Одним из подтверждений этому служит учреждение почетного звания «Заслуженный строитель Псковской области».

«Благодарю за работу и желаю новых профессиональных успехов. Уверен, темпы в строительстве мы будем только наращивать», — обратился к специалистам губернатор.

Нагрудные знаки к почетному званию «Заслуженный строитель Псковской области» были вручены директору предприятия «ЦентрСтрой» Алексею Майорову и ветерану строительной отрасти Леониду Старостенко. Михаил Ведерников отдельно отметил последнего за то, что он передает свой бесценный опыт молодым специалистам.

Леонид Старостенко выступил с ответным словом: «Родился и учился я в Белоруссии, после чего работал в Казахстане, Смоленской области. На Псковщину я приехал по направлению 47 лет назад, и эта земля стала моей второй Родиной. Строитель — труднейшая профессия, но интереснейшая. Без нее ни шагу не может развиваться ни одна отрасль. Везде начинают строители — все получается прекрасно, когда сдается новый объект. Поздравляю всех с наступающим праздником и заслуженными наградами».

В ходе церемонии благодарственными письмами правительства области отмечены сотрудники строительных и дорожных предприятий, специалисты стройнадзора — в общей сложности 11 человек.