Двум заслуженным строителям вручили нагрудные знаки в Псковской области

Церемония награждения специалистов строительной отрасли состоялась в правительстве Псковской области в честь профессионального праздника — Дня строителя, который отмечается в России 13 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
С поздравлением от имени правительства региона к участникам церемонии обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Михаил Ведерников также обозначил, что правительство области с особым вниманием относится к строительной сфере и специалистам, которые в ней работают. Одним из подтверждений этому служит учреждение почетного звания «Заслуженный строитель Псковской области».
«Благодарю за работу и желаю новых профессиональных успехов. Уверен, темпы в строительстве мы будем только наращивать», — обратился к специалистам губернатор.
Леонид Старостенко выступил с ответным словом: «Родился и учился я в Белоруссии, после чего работал в Казахстане, Смоленской области. На Псковщину я приехал по направлению 47 лет назад, и эта земля стала моей второй Родиной. Строитель — труднейшая профессия, но интереснейшая. Без нее ни шагу не может развиваться ни одна отрасль. Везде начинают строители — все получается прекрасно, когда сдается новый объект. Поздравляю всех с наступающим праздником и заслуженными наградами».
В ходе церемонии благодарственными письмами правительства области отмечены сотрудники строительных и дорожных предприятий, специалисты стройнадзора — в общей сложности 11 человек.