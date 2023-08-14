Общество

Психотерапевт дала советы родителям на случай протеста ребенка против школы

Позитивное отношение ребёнка к школе напрямую зависит от мнения значимого взрослого, считает старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия», психотерапевт Анна Гусева.

«Нередко перед поступлением в школу ребёнок усиленно готовится, ему интересно. А потом программа оказывается для него скучной. Это значит, что у него продолжается период, когда ведущей деятельностью является сюжетно-ролевая игра. В таком случае ребёнку надо дать наиграться. Можно выделить для развлечений один час вечером, а уроки постараться сделать днём», - приводит слова эксперта RuNews24.

По мнению Гусевой, позитивное отношение ребёнка к школе напрямую зависит от мнения значимого взрослого ― его родителя. Важно хвалить начинающего ученика за каждое достижение. Фразы: «Молодец», «Я в тебя верила», «Как я тобой горжусь!», «Как хорошо ты справился» повышают интеллектуальные достижения даже взрослого человека, не говоря про ребёнка.

«Я рекомендую не отправлять ребенка в школу без завтрака, печенья, конфеты, бутерброда. Это не только нужная организму глюкоза, но и проявление заботы и внимания. Так ребенок чувствует себя в безопасности. У первоклассника может возникнуть недопонимание с учителем. Если педагог жалуется на поведение ребёнка, а родители не разбираются и наказывают его, то у него закрепляется осознание, что школа - это плохо», - отметила специалист.

Следует интересоваться, что происходит с окружением ребёнка, есть ли у него в классе друзья, добавила Гусева. Может быть, все дети быстро подружились, а он застенчив и чувствует себя одиноким.

«Рекомендую обратиться к школьному психологу, который проводит групповые развивающие игры, или к классному руководителю. Эта ситуация им знакома. Фраза "Я не хочу" переводится как "я столкнулся с трудностью". Нужно найти причину и решать её», - подытожила психотерапевт.