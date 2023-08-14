Общество

Онлайн-голосование за подключение сел и деревень к Сети продлили до 10 сентября

Минцифры РФ продлило до 10 сентября 2023 года онлайн-голосование за подключение в 2024 году к Интернету малых населенных пунктов, говорится в сообщении министерства.

«Мы продлеваем онлайн-голосование - заявки на "Госуслугах", как и по почте, будут приниматься до 10 сентября 2023 года включительно», – сообщило Минцифры.

По данным министерства, к мобильному интернету в 2024 году будет подключен 1481 населенный пункт - каждый с численностью от 100 до 500 человек, а выбирать будут среди тех деревень, которые наберут наибольшее количество голосов. В онлайн-голосовании уже приняли участие 382 тысяч человек.

Активнее всего голосуют жители республик Башкортостан и Татарстан, Челябинской области, Пермского края, Ростовской области, Краснодарского края, а также Иркутской, Белгородской, Саратовской и Вологодской областей.