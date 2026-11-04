Антон Мороз призвал псковичей активнее обращаться к нему с проблемами и предложениями

Депутат Государственной Думы Антон Мороз призвал жителей Псковской области активнее пользоваться каналами связи с ним и его командой, направлять обращения, рассказывать о проблемах и предлагать инициативы по развитию региона. По словам парламентария, именно обращения граждан стали основой Народной программы «Единой России», а обратная связь с избирателями должна определять дальнейшую работу властей, об этом Антон Мороз рассказал в эфире радио «ПЛН.FM» (102.6).

Депутат подчеркнул, что работа парламентария не должна ограничиваться участием в заседаниях Государственной Думы и рассмотрением федеральных законопроектов. Важно сохранять постоянную связь с территориями, от которых депутат был избран, и учитывать реальные потребности жителей.

Он отметил, что для этого существуют различные способы коммуникации: личная страница во «ВКонтакте», электронная почта, телефоны помощников, депутатские каналы и общественные приемные. Команда парламентария работает как в Псковской области, так и в Ленинградской области, поскольку выборы проходили от двух округов.

«Хотелось бы попросить наших коллег, наших избирателей в первую очередь не стесняться обращаться по всем тем источникам связи, которые у нас есть. Это страничка "ВКонтакте", которая благодаря нашим жителям пользуется огромным спросом, за что им огромное спасибо. Огромное спасибо всем, кто пишет обращения. Это очень важно для нас, потому что, исходя из этих обращений, мы строили Народную программу, исходя из этих обращений, мы строим собственную программу, понимаем, в каком направлении нам двигаться», — рассказал Антон Мороз.

Отдельное внимание депутат уделил обращениям ветеранов и участников специальной военной операции, а также членов их семей. По его словам, для решения таких вопросов команда использует площадку регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Антон Мороз рассказал, что накануне эфира вместе с коллегами проводил прием ветеранов и участников СВО. Такие встречи позволяют непосредственно выслушивать людей, формировать повестку дальнейшей работы и искать решения конкретных проблем.

«Вчера мы были в фонде "Защитники Отечества", там вели прием ветеранов и участников СВО. Тоже, пожалуйста, площадка, которой мы пользуемся, где мы можем помочь. Мы с удовольствием приезжаем, слушаем, формируем повестку, решаем проблемы тех ребят и семей, которые сопряжены с участием в специальной военной операции. Это тоже рабочая площадка», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что обращения жителей имеют значение не только для решения частных вопросов, но и для формирования долгосрочных приоритетов развития региона. Именно на основании предложений избирателей определяются направления Народной программы, которую предстоит реализовывать в течение нескольких лет.

По словам Антона Мороза, региональная программа была сформирована с учетом большого количества обращений, поступивших от жителей во время избирательной кампании. Теперь задача депутатской команды — последовательно выполнять взятые на себя обязательства.

«От ваших обращений зависит наша целенаправленная работа по развитию Псковского региона. Поэтому, наверное, основное, что хотел бы довести за пределами нашего разговора: уважаемые друзья, я завишу от вас в первую очередь. Я ваш избранник, и я хочу, чтобы те задачи, которые вы ставили, вы до меня доводили надлежащим образом, а я их решал», — подчеркнул Антон Мороз.

Он также рассказал о значении второй части Народной программы партии «Единая Россия», которая, по его мнению, должна быть ориентирована на долгосрочное развитие страны и формирование ценностных ориентиров для будущих поколений.

Говоря о воспитании молодежи, депутат выделил три основных направления: веру, физическую культуру и спорт, а также идеологию.