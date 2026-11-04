Антон Мороз призвал псковичей активнее обращаться к нему с проблемами и предложениями

Депутат Государственной Думы Антон Мороз призвал жителей Псковской области активнее пользоваться каналами связи с ним и его командой, направлять обращения, рассказывать о проблемах и предлагать инициативы по развитию региона. По словам парламентария, именно обращения граждан стали основой Народной программы «Единой России», а обратная связь с избирателями должна определять дальнейшую работу властей, об этом Антон Мороз рассказал в эфире радио «ПЛН.FM» (102.6).
Депутат подчеркнул, что работа парламентария не должна ограничиваться участием в заседаниях Государственной Думы и рассмотрением федеральных законопроектов. Важно сохранять постоянную связь с территориями, от которых депутат был избран, и учитывать реальные потребности жителей.
Он отметил, что для этого существуют различные способы коммуникации: личная страница во «ВКонтакте», электронная почта, телефоны помощников, депутатские каналы и общественные приемные. Команда парламентария работает как в Псковской области, так и в Ленинградской области, поскольку выборы проходили от двух округов.
Отдельное внимание депутат уделил обращениям ветеранов и участников специальной военной операции, а также членов их семей. По его словам, для решения таких вопросов команда использует площадку регионального филиала фонда «Защитники Отечества».
Антон Мороз рассказал, что накануне эфира вместе с коллегами проводил прием ветеранов и участников СВО. Такие встречи позволяют непосредственно выслушивать людей, формировать повестку дальнейшей работы и искать решения конкретных проблем.
Парламентарий добавил, что обращения жителей имеют значение не только для решения частных вопросов, но и для формирования долгосрочных приоритетов развития региона. Именно на основании предложений избирателей определяются направления Народной программы, которую предстоит реализовывать в течение нескольких лет.
По словам Антона Мороза, региональная программа была сформирована с учетом большого количества обращений, поступивших от жителей во время избирательной кампании. Теперь задача депутатской команды — последовательно выполнять взятые на себя обязательства.
Он также рассказал о значении второй части Народной программы партии «Единая Россия», которая, по его мнению, должна быть ориентирована на долгосрочное развитие страны и формирование ценностных ориентиров для будущих поколений.
Говоря о воспитании молодежи, депутат выделил три основных направления: веру, физическую культуру и спорт, а также идеологию.
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