Предельные размеры социальных вычетов увеличат с 2024 года

Поправки в налоговое законодательство, увеличивающие размер социальных налоговых вычетов по НДФЛ, вступят в силу с 1 января 2024 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
Социальные налоговые вычеты предоставляют физические лица в сумме расходов, фактически произведенных налогоплательщиком в конкретном налоговом периоде. Вычеты можно получить как у работодателя в течение налогового периода, так и в налоговом органе при представлении декларации формы 3-НДФЛ по окончании налогового периода.
Так, в соответствии с изменениями будут увеличены:
Напомним, что в состав социального вычета входят расходы, в том числе, налогоплательщика-физлица в виде:
С полным списком можно ознакомиться, обратившись к статье 219 Налогового кодекса Российской Федерации.
В настоящее время предельный размер вычета по перечисленным затратам (кроме расходов на благотворительность, обучение детей и дорогостоящее лечение) составляет 120 000 рублей.
Закон № 159-ФЗ увеличил этот порог до 150 000 рублей, то есть максимальная сумма средств к возврату составит 19 500 руб. (150 000 руб. x 13 %).
Что касается вычета на обучение детей, сейчас его предел равен 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекунов, попечителей). Законом № 159-ФЗ этот размер увеличен до 110 000 рублей. Значит, максимальная сумма средств к возврату по этому виду затрат составит 14 300 рублей.