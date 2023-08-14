Общество

Предельные размеры социальных вычетов увеличат с 2024 года

Поправки в налоговое законодательство, увеличивающие размер социальных налоговых вычетов по НДФЛ, вступят в силу с 1 января 2024 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Социальные налоговые вычеты предоставляют физические лица в сумме расходов, фактически произведенных налогоплательщиком в конкретном налоговом периоде. Вычеты можно получить как у работодателя в течение налогового периода, так и в налоговом органе при представлении декларации формы 3-НДФЛ по окончании налогового периода.

Так, в соответствии с изменениями будут увеличены:

общий предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц,

предельный размер социального вычета в части расходов на обучение детей.

Напомним, что в состав социального вычета входят расходы, в том числе, налогоплательщика-физлица в виде:

пожертвований;

оплаты собственного обучения, а также обучения своих детей в возрасте до 24 лет и (или) подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения;

оплаты своего лечения, а также лечения супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных), подопечных, в том числе расходы на ДМС;

покупки дорогостоящих медикаментов.

С полным списком можно ознакомиться, обратившись к статье 219 Налогового кодекса Российской Федерации.

В настоящее время предельный размер вычета по перечисленным затратам (кроме расходов на благотворительность, обучение детей и дорогостоящее лечение) составляет 120 000 рублей.

Закон № 159-ФЗ увеличил этот порог до 150 000 рублей, то есть максимальная сумма средств к возврату составит 19 500 руб. (150 000 руб. x 13 %).

Что касается вычета на обучение детей, сейчас его предел равен 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекунов, попечителей). Законом № 159-ФЗ этот размер увеличен до 110 000 рублей. Значит, максимальная сумма средств к возврату по этому виду затрат составит 14 300 рублей.