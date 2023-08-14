Общество

Общероссийская акция «Зарядка со стражем порядка» прошла в Великих Луках

Общероссийская акция МВД России «Зарядка со стражем порядка» прошла в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В День физкультурника на острове Дятлинка совместно с комитетом по физической культуре и спорту администрации города было организованно спортивное мероприятие для ребят из детско–юношеских спортивных школ и секций Великих Лук.

Старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Ирина Мосеева провела для ребят зарядку. Под веселую музыку они выполнили комплекс общеразвивающих упражнений на свежем воздухе и зарядились энергией на весь день. А старший лейтенант полиции Сергей Хоботов и лейтенант полиции Евгений Гаврилов показали ребятам комплекс боевых приемов.

Данная акция направлена на развитие спорта и здорового образа жизни в воспитании детей и молодежи на примерах полицейских-спортсменов.

«Надеюсь, что мероприятие привнесло радость и вдохновение ребятам, а также сподвигло их к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Благодарим всех, кто принял участие в акции "Зарядка со стражем порядка" и помог нам провести это мероприятие», - отметил врио заместителя начальника отдела майор полиции Игорь Лифаненков.

Ранее такая же акция прошла в гдовском оздоровительном лагере «Радуга».