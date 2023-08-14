Общество

Зарплатные ожидания жителей Псковской области выросли почти на 4 тысячи рублей

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга в России проанализировала резюме жителей Псковской области и выяснила, как изменились их зарплатные ожидания за последний год.

По данным hh.ru, средняя ожидаемая зарплата соискателей из Псковской области в июне 2023 года составила 38 700 руб. – это на 3 700 руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения: по России в целом зарплатные ожидания выросли на 6 028 руб. (до 57 457 руб.), по Северо-Западному федеральному округу – на 1 133 руб. (до 57 215 руб.).

Средние зарплатные ожидания соискателей в зависимости от региона, руб.

регион июл.23 июл.22 разница Санкт-Петербург 61 000 ₽ 60 000 ₽ 1000 ₽ Республика Коми 49 630 ₽ 45 964 ₽ 3 666 ₽ Архангельская область 45 049 ₽ 40 457 ₽ 4 592 ₽ Ленинградская область 52 388 ₽ 48 638 ₽ 3 750 ₽ Калининградская область 49 009 ₽ 44 315 ₽ 4 694 ₽ Новгородская область 40 802 ₽ 38 641 ₽ 2 161 ₽ Республика Карелия 45 936 ₽ 40 172 ₽ 5 764 ₽ Мурманская область 57 780 ₽ 51 550 ₽ 6 230 ₽ Псковская область 38 669 ₽ 34 946 ₽ 3 723 ₽ Ненецкий АО 59 622 ₽ 50 432 ₽ 9 190 ₽ Северо-Западный ФО 57 215 ₽ 56 082 ₽ 1 133 ₽ Россия 57 457 ₽ 51 429 ₽ 6 028 ₽

Наиболее заметно в Псковской области выросли зарплатные ожидания топ-менеджеров: сразу на 22 000 руб. – с 52 600 руб. в июле 2022 года до 74 500 руб. в июле 2023 года. На втором месте по динамике ожидаемых зарплат с ростом порядка 9 000 руб. за год оказались специалисты из двух профессиональных сфер таких как «Сельское хозяйство» и «Финансы и бухгалтерия». На третьем месте по росту зарплатных аппетитов оказались работники сферы добычи сырья (+7 850 руб., до 58 800 руб.). Падение зарплатных ожиданий зафиксировано в двух профессиональных сферах: «Искусство и развлечения» и «Спортивные клубы и фитнес».

Напомним, ранее опрос показал, что только 40% соискателей из Псковской области готовы согласиться на более низкую зарплату, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. 49% местных соискателей однозначно не готовы пойти на уступки по заработной плате, даже если снижение ожиданий будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую. Еще 11% жителей региона затруднились дать ответ.