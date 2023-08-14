Зарплатные ожидания жителей Псковской области выросли почти на 4 тысячи рублей

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга в России проанализировала резюме жителей Псковской области и выяснила, как изменились их зарплатные ожидания за последний год.
По данным hh.ru, средняя ожидаемая зарплата соискателей из Псковской области в июне 2023 года составила 38 700 руб. – это на 3 700 руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения: по России в целом зарплатные ожидания выросли на 6 028 руб. (до 57 457 руб.), по Северо-Западному федеральному округу – на 1 133 руб. (до 57 215 руб.).
Средние зарплатные ожидания соискателей в зависимости от региона, руб.
|
регион
|
июл.23
|
июл.22
|
разница
|
Санкт-Петербург
|
61 000 ₽
|
60 000 ₽
|
1000 ₽
|
Республика Коми
|
49 630 ₽
|
45 964 ₽
|
3 666 ₽
|
Архангельская область
|
45 049 ₽
|
40 457 ₽
|
4 592 ₽
|
Ленинградская область
|
52 388 ₽
|
48 638 ₽
|
3 750 ₽
|
Калининградская область
|
49 009 ₽
|
44 315 ₽
|
4 694 ₽
|
Новгородская область
|
40 802 ₽
|
38 641 ₽
|
2 161 ₽
|
Республика Карелия
|
45 936 ₽
|
40 172 ₽
|
5 764 ₽
|
Мурманская область
|
57 780 ₽
|
51 550 ₽
|
6 230 ₽
|
Псковская область
|
38 669 ₽
|
34 946 ₽
|
3 723 ₽
|
Ненецкий АО
|
59 622 ₽
|
50 432 ₽
|
9 190 ₽
|
|
Северо-Западный ФО
|
57 215 ₽
|
56 082 ₽
|
1 133 ₽
|
Россия
|
57 457 ₽
|
51 429 ₽
|
6 028 ₽
Наиболее заметно в Псковской области выросли зарплатные ожидания топ-менеджеров: сразу на 22 000 руб. – с 52 600 руб. в июле 2022 года до 74 500 руб. в июле 2023 года. На втором месте по динамике ожидаемых зарплат с ростом порядка 9 000 руб. за год оказались специалисты из двух профессиональных сфер таких как «Сельское хозяйство» и «Финансы и бухгалтерия». На третьем месте по росту зарплатных аппетитов оказались работники сферы добычи сырья (+7 850 руб., до 58 800 руб.). Падение зарплатных ожиданий зафиксировано в двух профессиональных сферах: «Искусство и развлечения» и «Спортивные клубы и фитнес».
Напомним, ранее опрос показал, что только 40% соискателей из Псковской области готовы согласиться на более низкую зарплату, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. 49% местных соискателей однозначно не готовы пойти на уступки по заработной плате, даже если снижение ожиданий будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую. Еще 11% жителей региона затруднились дать ответ.