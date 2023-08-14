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Общество

Зарплатные ожидания жителей Псковской области выросли почти на 4 тысячи рублей

15.08.2023 09:00|ПсковКомментариев: 1

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга в России проанализировала резюме жителей Псковской области и выяснила, как изменились их зарплатные ожидания за последний год.

По данным hh.ru, средняя ожидаемая зарплата соискателей из Псковской области в июне 2023 года составила 38 700 руб. – это на 3 700 руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения: по России в целом зарплатные ожидания выросли на 6 028 руб. (до 57 457 руб.), по Северо-Западному федеральному округу – на 1 133 руб. (до 57 215 руб.).

Средние зарплатные ожидания соискателей в зависимости от региона, руб.

регион

июл.23

июл.22

разница

Санкт-Петербург

61 000 ₽

60 000 ₽

1000 ₽

Республика Коми

49 630 ₽

45 964 ₽

3 666 ₽

Архангельская область

45 049 ₽

40 457 ₽

4 592 ₽

Ленинградская область

52 388 ₽

48 638 ₽

3 750 ₽

Калининградская область

49 009 ₽

44 315 ₽

4 694 ₽

Новгородская область

40 802 ₽

38 641 ₽

2 161 ₽

Республика Карелия

45 936 ₽

40 172 ₽

5 764 ₽

Мурманская область

57 780 ₽

51 550 ₽

6 230 ₽

Псковская область

38 669 ₽

34 946 ₽

3 723 ₽

Ненецкий АО

59 622 ₽

50 432 ₽

9 190 ₽

 

Северо-Западный ФО

57 215 ₽

56 082 ₽

1 133 ₽

Россия

57 457 ₽

51 429 ₽

6 028 ₽

 

Наиболее заметно в Псковской области выросли зарплатные ожидания топ-менеджеров: сразу на 22 000 руб. – с 52 600 руб. в июле 2022 года до 74 500 руб. в июле 2023 года. На втором месте по динамике ожидаемых зарплат с ростом порядка 9 000 руб. за год оказались специалисты из двух профессиональных сфер таких как «Сельское хозяйство» и «Финансы и бухгалтерия». На третьем месте по росту зарплатных аппетитов оказались работники сферы добычи сырья (+7 850 руб., до 58 800 руб.). Падение зарплатных ожиданий зафиксировано в двух профессиональных сферах: «Искусство и развлечения» и «Спортивные клубы и фитнес».

Напомним, ранее опрос показал, что только 40% соискателей из Псковской области готовы согласиться на более низкую зарплату, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. 49% местных соискателей однозначно не готовы пойти на уступки по заработной плате, даже если снижение ожиданий будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую. Еще 11% жителей региона затруднились дать ответ.

Теги: #зарплата #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 62 человека
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