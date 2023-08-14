Общество

Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдет в Красногородском районе

Областной фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдет в деревне Платишино Красногородского района в субботу, 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Граинская волость в начале ХХ века была центром развития гусельной музыки. Здесь жили знаменитые гусляры, которых сегодня знают ученые и этномузыканты. По названию деревень, в которых они жили, названы марки гуслей «Авдоши» и «Мехово».

«Фестиваль — дань традиции, ведь псковская гусельная традиция внесена в Единый каталог объектов нематериального культурного наследия народов России и Единый реестр объектов нематериального культурного наследия Псковской области. Группа ученых Фольклорно-этнографического центра (Санкт-Петербург) под руководством А. М. Мехнецова в 90-х годах ХХ века много работали в Красногородском районе, чтобы описать уникальность традиции и открыть тех музыкантов, которым посвящается фестиваль "Граинская сторона"», – рассказали в пресс-службе.

Цель фестиваля — сделать для гусляров ежегодную площадку, где будут встречаться музыканты и слушатели гусельной музыки, обмениваться опытом, показывать творческие новинки и популяризировать этот музыкальный инструмент.

В этом году примут участие: учащиеся детских музыкальных школ из Гдовского и Порховского районов, выпускник Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Даниил Семенов и педагог по классу гуслей Ирина Иванова, участники ансамбля «Уграда» (Псков), Петербургский Клуб гусляров, студенты РАИС им. Гнесиных (Москва), ансамбль «Заводная карусель» (Москва), семейный дуэт Светлана и Георгий Мусаелян (Москва), ансамбль «Заряница» (Пушкино, Московская область).

В программе фестиваля — творческие встреча с солистами и дипломантами различных конкурсов, исполнение русских романсов под гусельный аккомпанемент, показ видеофильма «Псковщина — гусельная», выступления чтецов.

В этот день деревенские жители празднуют престольный праздник «Спаса», поэтому будет сохранена традиция народного гуляния и деревенской ярмарки, в рамках которых всегда на псковской земле звучали гусельные наигрыши.