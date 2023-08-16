Общество

Свалку горючих отходов ликвидировали в Гдовском районе

Свалку горючих отходов в Гдовском районе ликвидировали после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности на объекте размещения отходов в Гдовском районе. В ходе выезда установили, что возгорание отходов на полигоне приводило к задымлению прилегающей территории.

По результатам проверки природоохранный прокурор вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по части 4 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды) и части 2 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Виновным лицам назначили наказание в виде штрафа в размере более 200 тысяч рублей.

Возгорание на объекте размещения отходов в Гдовском районе ликвидировали.