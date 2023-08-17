Общество

В Псковской области ввели стипендию для студентов-целевиков

В Псковской области введена стипендия для студентов целевых направлений, которые получают педагогическое образование. Постановление об этом подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Для студентов вузов ежемесячная выплата составит 5 тысяч рублей, для учащихся профорганизаций — 3 тысячи рублей.

Чтобы получить стипендию, студенты должны до 1 октября представить в комитет по образованию региона заявление с указанием данных. Среди них наименование вуза или колледжа, где человек проходит обучение; сведения об отсутствии академической задолженности по результатам промежуточной аттестации (за исключением первокурсников); согласие на обработку персональных данных; номер счета студента в банке. Также нужно прислать справку, подтверждающую факт обучения, и копию договора.

Введение стипендии для студентов-целевиков — это дополнительная мера поддержки специалистов сферы образования и будущих учителей, принятая в регионе в Год педагога и наставника.