Сотрудники УФСИН передали помощь для военнослужащих в псковском госпитале

Сотрудники УФСИН России по Псковской области передали помощь для раненых военнослужащих, находящихся в госпитале Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
Коробки с вещами первой необходимости представители уголовно-исполнительной системы передали в Ресурсный центр добровольчества областного центра.
Силами сотрудников, неравнодушных к судьбе раненых бойцов, удалось собрать партию необходимых предметов повседневного пребывания пациентов военного госпиталя.