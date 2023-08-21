Общество

Работа в «Экопроме»: опубликованы актуальные вакансии

В связи с расширением штата региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами приглашает на работу водителей и операторов в Пскове и Печорах. Псковская Лента Новостей подготовила список актуальных вакансий от ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Для работы в Пскове регоператор приглашает операторов и водителей категории «С», «СЕ», операторов загрузочной и разгрузочной установки.

Условия работы:

оформление по трудовому кодексу РФ;

соцпакет;

график работы: 2/2 или 5/2.

Заработная плата - от 30 000 рублей (до вычета).

Также требуются водители категории «С», «СЕ» для работы на спецтехнике.

Условия работы:

оформление по трудовому кодексу РФ;

соцпакет;

график работы 2/2 или 5/2.

Заработная плата: водителя категории «» - от 60 000 рублей (до вычета); водителя категории «СЕ» - от 80 000 рублей (до вычета).

Для работы в Печорах «Экопром» приглашает операторов и водителей категории «С», операторов загрузочной и разгрузочной установки.

Условия работы:

оформление по трудовому кодексу РФ;

соцпакет;

график работы: 2/2 или 5/2.

Заработная плата - от 30 000 рублей (до вычета).

Водителей категории «С» также ищут для для работы на спецтехнике.

Условия работы:

оформление по трудовому кодексу РФ;

соцпакет;

график работы 2/2;

8-часовой рабочий день.

Заработная плата - от 60 000 рублей (до вычета).

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8-911-350-26-15.