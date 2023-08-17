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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

17.08.2023 13:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Самые интересные и резонансные темы общественно-политической повестки вместе с радиослушателями обсудят постоянные соведущие Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко.

Центральные темы этого выпуска.

- Очередь АПМ и правила съема. На выборах в Псковской области стартовал этап агитации. Как можно оценить уровень АПМ, появилось ли здесь что-то яркое и креативное?

- Тем временем главные предвыборные новости приходят из... зала суда, где по искам «электоральных киллеров» в районах снимают списки кандидатов от «Яблока». Попробуем разобраться, в чем причина «кандидатопада» – в происках оппонентов яблочников или их собственных ошибках, допущенных в документах при выдвижении?

- Памятник тирану. На территории великолукского завода в присутствии актрисы Шукшиной и политика Бабурина открыли 8-метровый монумент Сталину. Как это стало возможным, и почему открытие такого памятника – это плохо даже для радующихся событию коммунистов?

- «Барсик – наше всё». Глава Пскова Борис Елкин представил макеты декоративных скульптурных композиций «Барсик - символ города Пскова». Изображения десятка фигурок, которые в будущем появятся в центральной части города, вызвали у псковичей противоречивые эмоции. Почему – обсудим вместе со слушателями.

Если вам есть что сказать – смело звоните по телефону прямого эфира: 56-73-72.

Теги: #сообразим на троих #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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