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Общество

Новый прокурор области примет граждан в Порховском районе

17.08.2023 14:39|ПсковКомментариев: 0

Новый прокурор Псковской области старший советник юстиции Андрей Мошков примет граждан в здании прокуратуры Порховского района 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 

Прием начнется в 12:00 по адресу: Порхов, улица Плеханова, 3.

Для встречи с прокурором области необходимо в указанное время подойти в прокуратуру района с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Напомним, бывшего первого заместителя прокурора Республики Хакасия Андрея Мошкова назначили на должность прокурора Псковской области 10 июля.  

Теги: #прокуратура псковской области #Порховский район #встреча
Источник: Псковская Лента Новостей
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