Общество

Новый прокурор области примет граждан в Порховском районе

Новый прокурор Псковской области старший советник юстиции Андрей Мошков примет граждан в здании прокуратуры Порховского района 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прием начнется в 12:00 по адресу: Порхов, улица Плеханова, 3.

Для встречи с прокурором области необходимо в указанное время подойти в прокуратуру района с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Напомним, бывшего первого заместителя прокурора Республики Хакасия Андрея Мошкова назначили на должность прокурора Псковской области 10 июля.