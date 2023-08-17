Общество

Псковские школьники из многодетных семей получат возможность бесплатно путешествовать

С начала нового учебного года в Псковской области 500 учащихся 5–9 классов из малообеспеченных и многодетных семей получат возможность бесплатно путешествовать по родному краю и знакомиться с его достопримечательностями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на программу для организации таких поездок выделены средства из консолидированного бюджета.

Согласно постановлению правительства Псковской области, туроператоры обеспечат путешествия школьников в 2023 году. Прием заявлений для включения организаций в реестр исполнителей государственных услуг стартует 28 августа.

Заявление на получение сертификата может подать родитель или иной законный представитель ребенка. Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».