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Общество

Мастер-классы по граффити и битбоксу: представлена программа фестиваля «Плеск» в Пскове

18.08.2023 14:32|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в псковском скейт-парке в сквере имени Александра Невского 20 августа. Возможность погрузиться в атмосферу уличной культуры и научиться новому предоставится псковичам с 10:00 до 20:00. Какую программу подготовили организаторы фестиваля? Что ожидает гостей и участников — в материале Псковской Ленты Новостей.


 

Во время фестиваля каждый желающий сможет принять участие в познавательных мастер-классах, которые помогут раскрыть творческий потенциал и обрести новые навыки. Участие в любом мастер-классе — бесплатное.

Можно будет посетить мастер-класс по прыжкам на батуте и узнать всё о воздушных трюках. Опытные специалисты научат основам катания на роликах и объезду фигур. Полученный навык можно будет сразу опробовать в скейт-парке.

Если активные виды уличного спорта вызывают настороженность, то можно смело попробовать свои силы в битбоксе. Гостям фестиваля предоставится возможность научиться создавать уникальные ритмы с использованием своего голоса. Кроме того, раскрыть творческий потенциал на полную поможет мастер-класс по росписи футболок с исполнением уникального дизайна или мастер-класс по созданию ярких и запоминающихся граффити.

В рамках фестиваля откроется школа граффити. Подробнее о ней рассказал начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). Будут сконструированы специальные кубы 2х2 метра, которые смогут разрисовать не только профессиональные художники, но и любой желающий сможет подержать в руках баллончик краски.

«Одна из задач фестиваля - это придать уличному движению правильное русло, направление. Например, человеку нравится рисовать баллончиком, но он не понимает, где это делать. Вот, пожалуйста, фестиваль "Плеск" для этого. Пообщаться с комьюнити граффитистов, попробовать свои силы, поучаствовать в мастер-классах и потом уже попасть в школу граффити», - отметил Александр Робин.

Школа после фестиваля «Плеск» будет действовать несколько месяцев. Состоится несколько выпусков этой школы, где опытные художники поделятся теоретическими знаниями и практикой.

«Все места для практики будут согласованы. Это будут не какие-то спонтанные флешмобы граффитистов, это все будет согласовано. Мы будем специально искать заброшенные объекты на окраине города, согласовывать, что мы можем их разрисовать, приукрасить, и там уже ребята будут проходить практику в рамках школы граффити», – пояснил он.

Все мастер-классы будут проходить с 10:00 до 18:00.

Есть у фестиваля спортивная составляющая. На площадке будут проходить соревнования по пяти направлениям уличного спорта.

Принять участие могут как спортсмены-индивидуалы, так и коллективы в возрасте от 6 до 35 лет в разных категориях: BМХ\МТВскейтбординг, самокатбаскетбол 3х3 и армрестлинг. До 18 августа (включительно) всем участникам соревнований нужно пройти регистрацию и принести организаторам пакет важных документов – они указаны в положении (его можно найти по ссылке). 

«Спорт начинается с улицы, и поэтому на свежем воздухе будет организовано открытое пространство, в котором будет царить атмосфера энергии, драйва и адреналина. Оценивать будут специалисты, настоящие профессионалы своего дела из Санкт-Петербурга, представители академии любителей экстремальных видов спорта SSA (Street Sport Academy)», – рассказала исполняющая обязанности директора Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Расписание соревнований

Баскетбол 3х3:

  • 10:30 – 13:30 – юноши (до 18 лет);
  • 14:00 – 17:00 – юноши (18+);
  • 16:00 – 17:45 – женщины (общая категория).

Самокат:

  • 10:30 – 11:00 – новички;
  • 12:30 – 13:30 – парк (любители/11-15 лет);
  • 14:15 – 15:00 – парк (PRO 15+);
  • 16:15 – 17:00 – стрит (PRO 15+).

BMX/MTB:

  • 11:30 – 12:00 – новички (до 15 лет);
  • 15:15 – 16:00 – парк (PRO 15+);
  • 17:15 – 18:00 – стрит (PRO 15+).

Армрестлинг:

  • 13:00 – 13:30 – любители (от 14 до 35 лет / до 85 кг);
  • 13:30 – 14:00 – любители (от 14 до 35 лет /свыше 85 кг);
  • 14:00 – 14:30 – профессионалы (абсолютная / от 14 до 35 лет).

Скейтборд:

  • 18:00 – 18:30 – общая категория.

Брейкинг:

  • 12:00 – 13:00 – джем (танцевальная разминка, разогрев участников соревнований по брейкингу 1х1);
  • 13:00 – 14:10 – отборочный этап соревнований по брейкингу в топ 32;
  • 14:20 – 15:20 – первый круг Баттлов (топ 32 в топ 16);
  • 15:30 – 16:10 – второй круг Баттлов (топ 16 в топ 8);
  • 16:10 – 16:20 – выступление приглашенного гостя фестиваля Traktorizmo;
  • 16:30 – 17:00 – выход в полуфинал (топ 8 в топ 4).

После спортивного блока пройдет награждение победителей и концертная часть. Она начнется в 18:00. На фестивале выступят приглашенные диджеи, битбоксеры и рэперы.

  • 18:00 – награждение финалистов фестиваля;
  • 18:00 – 18:05 – работа ведущего;
  • 18:05 – 18:10 – награждения дисциплины «Армрестлинг»;
  • 18:10 – 18:20 – выступление приглашенного гостя фестиваля Traktorizmo;
  • 18:20 – 18:30 – награждение дисциплины «Самокат»;
  • 18:30 – 18:40 – малый финал в дисциплине «Брейкинг»;
  • 18:40 – 18:50 – награждение дисциплины «BMX/MTB»;
  • 18:50 – 19:00 – выступление приглашенного гостя фестиваля Traktorizmo;
  • 19:00 – 19:10 – награждение дисциплины «Стритбол»;
  • 19:10 – 19:20 – большой финал в дисциплине «Брейкинг»;
  • 19:20 – 19:30 – награждение дисциплины «Скейт»;
  • 19:30 – 19:40 – выступление приглашенного гостя фестиваля Traktorizmo;
  • 19:40 – 19:50 – награждение дисциплины «Брейкинг»;
  • 20:00 – 21:00 – выступление приглашённого артиста.
Участие и вход на фестиваль бесплатный.

Организаторами мероприятия выступают Псковский молодёжный центр при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, Псковский городской молодёжный центр, стадион «Машиностроитель» и Театрально-концертная дирекция Псковской области.

Теги: #псков #фестиваль #скейт-парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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