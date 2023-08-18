Мастер-классы по граффити и битбоксу: представлена программа фестиваля «Плеск» в Пскове

Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в псковском скейт-парке в сквере имени Александра Невского 20 августа. Возможность погрузиться в атмосферу уличной культуры и научиться новому предоставится псковичам с 10:00 до 20:00. Какую программу подготовили организаторы фестиваля? Что ожидает гостей и участников — в материале Псковской Ленты Новостей.
Во время фестиваля каждый желающий сможет принять участие в познавательных мастер-классах, которые помогут раскрыть творческий потенциал и обрести новые навыки. Участие в любом мастер-классе — бесплатное.
Можно будет посетить мастер-класс по прыжкам на батуте и узнать всё о воздушных трюках. Опытные специалисты научат основам катания на роликах и объезду фигур. Полученный навык можно будет сразу опробовать в скейт-парке.
Если активные виды уличного спорта вызывают настороженность, то можно смело попробовать свои силы в битбоксе. Гостям фестиваля предоставится возможность научиться создавать уникальные ритмы с использованием своего голоса. Кроме того, раскрыть творческий потенциал на полную поможет мастер-класс по росписи футболок с исполнением уникального дизайна или мастер-класс по созданию ярких и запоминающихся граффити.
В рамках фестиваля откроется школа граффити. Подробнее о ней рассказал начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). Будут сконструированы специальные кубы 2х2 метра, которые смогут разрисовать не только профессиональные художники, но и любой желающий сможет подержать в руках баллончик краски.
Школа после фестиваля «Плеск» будет действовать несколько месяцев. Состоится несколько выпусков этой школы, где опытные художники поделятся теоретическими знаниями и практикой.
«Все места для практики будут согласованы. Это будут не какие-то спонтанные флешмобы граффитистов, это все будет согласовано. Мы будем специально искать заброшенные объекты на окраине города, согласовывать, что мы можем их разрисовать, приукрасить, и там уже ребята будут проходить практику в рамках школы граффити», – пояснил он.
Есть у фестиваля спортивная составляющая. На площадке будут проходить соревнования по пяти направлениям уличного спорта.
Принять участие могут как спортсмены-индивидуалы, так и коллективы в возрасте от 6 до 35 лет в разных категориях: BМХ\МТВ, скейтбординг, самокат, баскетбол 3х3 и армрестлинг. До 18 августа (включительно) всем участникам соревнований нужно пройти регистрацию и принести организаторам пакет важных документов – они указаны в положении (его можно найти по ссылке).
Баскетбол 3х3:
Самокат:
BMX/MTB:
Армрестлинг:
Скейтборд:
Брейкинг:
После спортивного блока пройдет награждение победителей и концертная часть. Она начнется в 18:00. На фестивале выступят приглашенные диджеи, битбоксеры и рэперы.
Организаторами мероприятия выступают Псковский молодёжный центр при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, Псковский городской молодёжный центр, стадион «Машиностроитель» и Театрально-концертная дирекция Псковской области.