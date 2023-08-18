Общество

Фермерская ярмарка открылась в Пскове

Фермерская ярмарка открылась на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского в Пскове 18 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова, она будет работать по пятницам с 10:00 до 19:00 и субботам с 10:00 до 16:00.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

«Это хорошая возможность жителям и гостям города приобретать фермерские продукты высокого качества по конкурентным ценам, а производителям – найти новых клиентов», – рассказали в администрации.

В ярмарке примут участие сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства, предприниматели. Планируется, что она будет проводиться еженедельно до октября.