Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: СМИ на выборах, олды помнят, кризис жанра

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В преддверии губернаторских выборов в Псковской области темой выпуска стала роль СМИ в избирательном процессе. Юлия Магера и Константин Калиниченко вспомнят времена, когда под выборы создавались медиаимперии, обеспечивавшие победу своего кандидата. Ведущие назовут причины, по которым избирательный процесс ушел из широкой медийной повестки, и поговорят о последнем островке в СМИ региона, где еще возможен диалог разных политических сил.

Трансляция завершена.