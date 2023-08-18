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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: СМИ на выборах, олды помнят, кризис жанра

18.08.2023 12:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В преддверии губернаторских выборов в Псковской области темой выпуска стала роль СМИ в избирательном процессе. Юлия Магера и Константин Калиниченко вспомнят времена, когда под выборы создавались медиаимперии, обеспечивавшие победу своего кандидата. Ведущие назовут причины, по которым избирательный процесс ушел из широкой медийной повестки, и поговорят о последнем островке в СМИ региона, где еще возможен диалог разных политических сил.

Трансляция завершена.

Теги: #ПЛН FM #Прессинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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