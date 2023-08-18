Общество

Псковские подписчики МТС Junior смогут воспользоваться специальным предложением на смартфоны

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске нового предложения для покупателей смартфонов. Клиенты, оформившие подписку МТС Junior на один год, получат скидку до 30% на смартфоны в розничной сети МТС, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба компании «МТС»

Оформить подписку МТС Junior сроком на один год, и приобрести смартфон со скидкой до 30% можно как в любом магазине МТС, так и онлайн – в интернет-магазине. В рамках акции для клиентов доступно около 150 моделей смартфонов Samsung и Xiaomi. Специальное предложение доступно во всех регионах России.

«Пользователи экосистемы МТС всегда получают актуальные предложения с большой выгодой. Наше новое предложение даст возможность покупателям получить не только современный смартфон со значительной скидкой, но и доступ к развивающим и развлекательным детским сервисам, что актуально с учётом приближающегося учебного сезона», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Экосистемная подписка МТС Junior создана специально для детей и родителей, доступна для клиентов разных сотовых операторов. Стоимость годовой подписки составляет 990 рублей.

На сегодняшний день в подписку входят следующие сервисы:

приложение «Где мои Дети» с точным определением геолокации ребёнка;

развивающие курсы и онлайн-задачи для развития мышления ЛогикЛайк;

онлайн-кинотеатр KION и МТС Music с детскими режимами, которые обеспечат доступ ребенка к безопасному контенту по возрасту ребенка;

сервис Leoni для диагностики навыков и талантов ребёнка (входит в годовую подписку).

Для абонентов МТС доступны и другие сервисы: например, защита от спама, безлимитные мессенджеры и социальные сети.