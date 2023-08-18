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Общество

Высокая пожарная опасность ожидается местами в Псковской области

18.08.2023 14:49|ПсковКомментариев: 0

Высокая пожарная опасность четвертого класса ожидается местами по Псковской области (Бежаницкий, Пушкиногорский районы) с 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими явлениями, связанными с пожарной опасностью, Главное управление МЧС России по Псковской области рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности

«Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо незамедлительно принять меры, чтобы остановить его. Телефоны вызова служб экстренного реагирования: 101, 112», - добавили в ведомстве.

Теги: #пожарные #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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