Общество

Псковская пара отметила золотую свадьбу

Псковская пара Валерий и Валентина Меланьины отметили золотую свадьбу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете юстиции псковской области.

Фото: комитет юстиции псковской области

Юбиляров чествовали в отделе ЗАГС города Пскова. Познакомились они в 1971 году на работе. Валентина Меланьина после окончания Псковского индустриального техникума пошла работать в Псковский телецентр, Валерий Меланьин устроился туда же после службы в армии. 4 августа 1973 года они поженились.

«С восхищением и уважением поздравляем с пятидесятой годовщиной свадьбы! Золотая свадьба — это большая редкость и большой почет! Это значит, что два человека нашли свое счастье и все годы каждый из них был золотым супругом! Желаем юбилярам здоровья, благополучия и долгих золотых лет!» – отметили в комитете.

Главный секрет супружеской жизни у супругов Меланьиных у каждого свой: Валентина Меланьина считает очень важным доверять друг другу, не молчать об обидах, обязательно разговаривать и искать пути примирения, Валерий Меланьин во главу угла ставит уважение друг к другу, терпение и умение прощать.