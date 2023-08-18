Общество

Грозовые дожди придут в Псковскую область в выходные

Грозовые дожди придут в Псковскую область в выходные. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Погода по-прежнему будет теплая, но с кратковременными дождями. Дожди, грозы, ливни. Шквалистое усиление ветра возможно при грозах», – рассказала Тала Нещадимова.

По словам синоптика, резкого изменения температуры не ожидается.

«Жара будет уходить постепенно, предстоящие выходные пока еще теплые, начало недели тоже теплое, но с кратковременными дождями», – пояснила специалист.

Кроме того, Тала Нещадимова отметила, что дожди ожидаются ливневые, они могут быть как днем, так и ночью.