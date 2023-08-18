Общество

Не забегать на понтон в Мирожском дендропарке призвали псковичей

Не забегать на понтон в Мирожском дендропарке призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Отдел безопасности на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области напоминает гостям праздничных мероприятий о том, что при нахождении вблизи водоемов необходимо соблюдать правила безопасности:

не находиться в опасной близости к воде;

не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не забегать на понтон, не раскачивать, не прыгать с него в воду;

не загрязнять и не засорять водоем и берег.

«Особенно внимательными нужно быть родителям. Не упускайте своих детей из виду, не позволяйте детям бегать друг за дружкой вдоль воды, залезать в воду, затевать подвижные и шумные игры! Все участники любого мероприятия на воде должны с уважением относиться к окружающим и быть в готовности оказать им посильную помощь. Помните, соблюдение мер предосторожности – основное условие безопасности!» – призвали в МЧС.

Напомним, 18 и 19 августа в Пскове в четвертый раз пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом. На берегу Утиного пруда в Мирожском дендропарке в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и Международного молодежного оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова под управлением Алексея Репникова прозвучат шедевры русской и зарубежной классической музыки.