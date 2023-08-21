Общество

Свыше 2000 человек посетили фестиваль уличной культуры «Плеск» в Пскове

Фестиваль уличной культуры «Плеск» состоялся на площадке скейт-парка в Пскове 20 августа. Его участниками стали более 2000 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

130 спортсменов участвовали в соревнованиях по пяти дисциплинам (ВМХ\МТВ, скейтборд, самокат, стритбол, армрестлинг).

На протяжении дня ребята из Пскова, Острова, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода продемонстрировали петербургским тренерам «SSA (Street Sport Academy)» свои умения на самокатах, велосипедах и скейтбордах. «Горячо сразились в баскетбол и показали красоту мышц в армрестлинге. А ещё все желающие могли попробовать себя в прыжках на батуте, паркуре, создании граффити, росписи футболок, подсмотреть лайфхаки катания на роликах», - рассказали в молодежном центре.

«Отдельно стоило взглянуть на выступления участников из хип-хоп центра "Хоть отбавляй!", которые устроили батл по брейкингу под импровизированную музыку диджеев и зажигательный рэп новгородского гостя Traktorizmo», - продолжили в молодежном центре.

Организаторы фестиваля: Tеатрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, Псковский городской молодёжный центр, центр «Хоть отбавляй», стадион «Машиностроитель» при поддержке правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, комитета по спорту администрации города Пскова.