Общество

«Постскриптум»: ДЭГ набирает обороты, повышение ключевой ставки и фестивальный марафон. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 августа. Ведущие - Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Основные темы программы:

- Ставка вверх: главная новость минувшей недели пришла от ЦБ – чего ждать?

- За вандализм усилили материальную ответственность: к сожалению, пока только на территории МКД.

- ДЭГ все набирает обороты по числу голосовать по-новому на сентябрьских выборах.

- Правительство выделяет Псковской области 100 миллионов рублей на рейсовые автобусы – разве это много?

- Фестивальный марафон продолжается: разочарование от «Музыки на воде», впереди - удивительный «Воевода Шуйский» и зажигательное «Крещендо».

И, как всегда, в программе прозвучали политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.