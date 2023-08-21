Общество

Вернется ли жара в Псковскую область, рассказала синоптик

Снижение температуры и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области на неделе с 21 по 27 августа. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем постепенное снижение температурного фона. Температура будет от +19 до +24 градусов и от +18 до +23 градусов, а в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди», – рассказала Тала Нещадимова.

Такая погода, продолжила синоптик, соответствует температурной норме для второй половины августа. «Погода будет преимущественно такой, какой должна быть в это время», - подчеркнула она.

Кроме того, специалист отметила, что жарких дней в Псковской области больше не ожидается.