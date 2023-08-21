Общество

Псковский Роспотребнадзор оштрафовал магазины одной российской торговой сети

Роспотребнадзор по Псковской области оштрафовал ООО «Агроторг» (магазины торговой сети «Пятерочка»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ведомства проводили плановую проверку, в ходе которой выдали предписания и внесли представление.

Специалисты составили пять протоколов об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта), вынесли наказание в виде штрафа в сумме 20 000 рублей по двум протоколам, по трем протоколам вынесено предупреждение.

Также составлено четыре протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям), вынесено наказание в виде штрафа в сумме 20 000 рублей по двум протоколам, по двум другим вынесено предупреждение.

Еще четыре протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ (действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений), вынесено наказание в виде штрафа в сумме 20 000 рублей.

Суммарная сумма штрафа составила 60 тысяч рублей.