Общество

Молодёжный форум «Истоки» завершает работу в Печорах

Молодёжный историко-культурный форум «Истоки» завершает работу в этом году 22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы форума.

Фото: Организаторы молодёжного историко-культурного форума «Истоки»

Пятый заезд «Школа молодого патриота» проходит с 16 по 23 августа. В последней смене принимают участие 41 пскович. Целую неделю участники заезда изучают культуру страны, погружаются в мир традиций и истории.

Завершится заезд финальным творческим концертом с выступлением участника шоу «Голос» Ильи Хвастова.