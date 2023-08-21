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Общество

Утвержден новый ГОСТ на государственный флаг России

22.08.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Росстандарт утвердил новую версию национального стандарта ГОСТ на государственный флаг РФ. Об этом сообщили 21 августа в Роскачестве, при содействии которого была проведена эта работа.

Обновленный национальный стандарт должен заменить версию ГОСТ 25-летней давности, принятую в 1998 году. В новой версии ГОСТа, которая заработает в декабре 2023 года, содержится ряд существенных изменений.

Как пояснили в Роскачестве, ГОСТ на государственный флаг служит основным ориентиром для производителей, которые выпускают его в любых размерах для различного предназначения.

В стандарте приводится список общих требований к используемым материалам, их физико-химическим и прочностным характеристикам, также в нем скорректированы требования к используемым швам и ниткам. Новая версия ГОСТа актуализировала нормативные ссылки, в том числе на методы испытаний, в нее внесены новые понятия, а также появился новый раздел «Указания по эксплуатации».

Кроме того, в национальном стандарте в новой редакции приведено приложение «Кодировка цветов государственного флага Российской Федерации», с номерами оттенков цветов в широко распространенных стандартизированных и цифровых палитрах, применяемых при изготовлении триколора.

В Роскачестве подчеркивают, что новая версия ГОСТа позволит обеспечить стабильное качество производимых государственных флагов РФ, а также соответствие как запросам потребителей, так и всем современным нормам и требованиям.

Все обязательные требования к виду государственного флага установлены одноименным федеральным конституционный законом, согласно которому «Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3», напомнил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

В приложении к этому закону дано цветное изображение флага, помогающее не ошибиться при выборе цвета каждой полосы. «Этого достаточно для каждого, кто хочет сделать такой флаг для себя, украшения своего дома», — добавил эксперт.

«Что же касается нового государственного стандарта, их применение не является обязательным, его задача — помочь профессиональным изготовителям этой массовой продукции обеспечить идентичность внешнего вида и иных потребительских характеристик, например прочности, флагов России, используемых во всех регионах и населенных пунктах страны. Ссылка на соответствие любой продукции, в том числе флага, ГОСТу повышает доверие к ней потребителей, а значит, и торговые компании охотнее закупают у изготовителей такую продукцию», — объяснил он «Парламентской газете» значение изменений.

Уточнения в ГОСТ имеют технический характер и не являются обязательными при изготовлении флагов, подтвердил зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Однако производители ориентируются на требования стандарта и стремятся максимально соблюдать указанные в нем характеристики.

Особенно важными параметрами являются соотношение сторон и оттенки цветов, уверен депутат. «Как раз в новой редакции ГОСТа приводится кодировка цветов. Это очень хорошо, ведь в вопросе государственных символов должен быть порядок и единообразие», — отметил парламентарий.

Ежегодно в России 22 августа отмечается День Государственного флага. Праздник был учрежден указом президента в 1994 году.

На протяжении почти полутора столетий флаг России подвергался неоднократным изменениям. В ноябре 1990 года правительственная комиссия по разработке новой государственной символики пришла к такому заключению: бело-сине-красный флаг имеет более чем 300-летнюю историю, и его возвращение должно знаменовать историческую связь и общность населяющих страну народов. 

Министр просвещения Сергей Кравцов 19 апреля 2022 года заявил, что с 1 сентября в каждой школе страны в начале недели будут исполнять российский гимн и поднимать флаг. Идею поддержал Президент РФ Владимир Путин.

Позднее в министерстве совместно с Геральдическим советом при главе государства составили и утвердили стандарт церемонии поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации.

Реализация инициативы началась в 2022/23 учебном году. В первый учебный день каждой недели перед первым уроком в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях проводится церемония поднятия государственного флага РФ. Она проходит либо на площадке перед образовательной организацией, либо в актовом или спортивном зале, либо в холле и сопровождается исполнением российского гимна.

Источник: Псковская Лента Новостей
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