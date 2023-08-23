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Смотрите наверх: чем псковичей притягивают звезды

Астрономический фестиваль «Небо зовёт!», который планировалось провести в Пскове в минувшие выходные, не состоялся из-за дождей. Но организаторы надеются на милость природы и планируют провести мероприятие в ближайшее время.

О том, какая погода необходима для наблюдения за звездами, что могут рассмотреть на ночном небе псковичи, когда можно смотреть на Солнце и есть ли риск столкновения комет с Землей, рассказал организатор фестиваля — директор псковского планетария, член клуба любителей астрономии Псковской области «АстроПсков» Владимир Колпаков.

Фотографировать галактики

- Владимир, какой должна быть погода для проведения фестиваля?

- Погода для астрономических наблюдений должна быть ясной. Небольшие облака допускаются, но в идеале нужно, чтобы небо было совсем чистым. Потому что облака набегут, все закроют и ничего не будет видно. Телескопы наши, к сожалению, через облака не смогут «видеть». Пока смотрю прогноз: 26 августа опять дожди обещают — придется фестиваль на начало сентября переносить.

- Вы подстраиваете проведение фестиваль под какие-то астрономические явления?

- Чаще всего нет. Например, с 12 на 13 августа был максимум метеорного потока Персеиды. Но в этот период было еще светло ночью. Поэтому особо не получается проводить фестиваль под какое-то астрономическое явление. Есть возможность — мы проводим. Конечно, провести его 19 августа было бы хорошо, потому что не было Луны, и без нее можно было бы на что-то другое посмотреть. Но, к сожалению, не получилось.

- Если фестиваль все-таки состоится в начале сентября, что смогут увидеть псковичи?

- Благодаря тому, что у нас по проекту появилось много новых фильтров, мы из города можем смотреть туманности и галактики. Телескоп можно подключить напрямую к ноутбуку и вывести на экран картинку с него. Когда мы смотрим в телескоп, мы видим что-то маленькое и слабенькое, а камера через фильтры в режиме реального времени может накапливать сигнал, и картинка каждую минуту будет становиться все лучше и лучше. Она будет черно-белая, но туманность или галактика будут видны.

Есть фильтр, который позволяет почти полностью убрать городскую засветку. Есть фильтры, которые пропускают только узкие линии спектра: водород, кислород, и мы можем даже в центре города фотографировать и получать красивую картинку туманностей, галактик.

- Почему вы свои мероприятия проводите в городе? Раньше ваши фестивали проходили на Соколихе...

- Во-первых, там поставили фонари и теперь нет смысла туда выезжать. Во-вторых, теперь там появились высокие требования к проведению мероприятий, которые нам никак не выполнить. А с городом все проще, благодаря тому, что есть Псковский планетарий и поддержка Управления культуры. Все организаторские моменты они берут на себя. Мы просто приезжаем и выставляем телескопы.

- В Пскове где конкретно проходит фестиваль?

- Фестиваль будет у Кузнецкого моста. Там хорошая большая площадка, можно телескопы поставить и файер-шоу провести. Также площадка позволяет нашим друзьям и партнерам свои точки организовать: «Игры нашего двора», «Кофе с Кавериным», пряники ручной работы. В этот раз там еще планируется выступление дрессированных собак. В программе много чего. К сожалению, погода нас подводит. Но мы не расстраиваемся, потому что сентябрь тоже может быть достаточно теплым.

Солнце в пятнах

- Какие у вас телескопы и что они из себя представляют?

- Днем обычно солнечный телескоп стоит и можно посмотреть на солнце.

- А как же известное правило, что в телескоп на солнце смотреть нельзя?

- Астрономы шутят, что на Солнце можно смотреть вооруженным глазом два раза в жизни: левым глазом и правым глазом. Нет! У нас все безопаснее. Потому что это специальный солнечный телескоп, в котором стоит система фильтрации, и он в тысячу раз уменьшает яркость Солнца. В него, кроме Солнца, ничего не видно. Он пропускает одну сотую процента солнечного света. Все остальное он «обрубает», и мы можем без проблем смотреть на Солнце и наблюдать красоту. Например, протуберанцы на Солнце, которые по размеру в несколько раз больше Земли!

Протуберанцы — это выброс вещества на Солнце. Магнитные линии Солнца перекручиваются, по ним скользит солнечное вещество и периодически вылетает с поверхности. Если этот выброс попадет в сторону Земли, то у нас случаются магнитные бури и северное сияние. В телескоп можно увидеть и протуберанцы, и пятна на Солнце, которые тоже в несколько раз больше Земли.

- А пятна на Солнце из-за чего появляются?

- Это более холодные области. Если поверхность Солнца нагревается до 6 тысяч градусов, то температура пятна – поменьше, около 4 тысяч градусов в центральной, самой холодной, части. И она кажется черной, потому что чуть холоднее, хотя на самом деле тоже очень горячая. Это тоже связано с магнитным полем Солнца.

-Какие еще у вас телескопы есть?

- Есть еще обычные телескопы, «ночные космические». Есть телескоп у Сергея Попова со 150-миллиметровым зеркалом. У нас есть телескоп с 200-миллимитровым зеркалом, и есть телескоп попроще - с зеркалом 130 миллиметров. Петр Митрофанов, скорее всего, будет со своим телескопом. Возможно, петербуржцы к нам в гости приедут, тоже со своими телескопами.

Честный фотошоп

- С помощью этих телескопов на какое расстояние в космос можно заглянуть?

- Например, звезда Вега. До нее 25 световых лет. Это 25 раз по 9,5 триллионов километров.

Мы видим и более далекие объекты. До галактики Андромеды 2,5 млн световых лет. В городе невооружённым глазом её не видно. В телескоп мы ее видим туманным пятнышком. Но благодаря тому, что можно подключить камеру к ноутбуку и накапливать картинку, мы можем увидеть её гораздо лучше.

Можем увидеть туманность Ориона. Если смотреть невооруженным глазом, это маленькое туманное пятнышко, а в телескоп мы видим даже какие-то достаточно тусклые части.

- В сентябре на фестивале все это сможем посмотреть?

- Туманность Ориона нормально будет видно, начиная с октября. Галактику Андромеды, наверное, будет видно. Сейчас достаточно неплохо видно в созвездии Лебедя много разных туманностей. Одна из них называется Ведьмина метла. Если моё фото перевернуть, то она похожа на метлу. Но мне она кажется больше похожей на девушку в платье, которая ныряет. Туманность сфотографирована через наш телескоп с помощью фильтров. Было использовано два фильтра: один только красный цвет получал (водород), другой — синеватый (кислород). Изначально картинка получается черно-белая, но благодаря обработке становится цветной.

- Фотошоп?

- Это фотошоп, но честный фотошоп. Я не добавляю туда каких-то элементов, а делаю их более заметными. Вот, например, в галактике М101 Вертушка этой весной вспыхнула сверхновая звезда.

- Это рождение звезды?

- Нет, это смерть звезды. Старенькая звездочка сбрасывает свою оболочку и умирает. Это удалось сфотографировать. С помощью фотографии можно получить лучше картинку. Глаз не так хорошо все это видит, не умеет накапливать свет. Все, конечно, хотят глазом посмотреть, но так только Луну хорошо видно.

- А Луну не будете показывать?

- Когда будет возможность. Сейчас был период, что Луны не было нормально видно. Она либо низко над горизонтом, либо очень поздно выходила. Когда ее днем или вечером можно будет посмотреть, мы на площади Ленина устроим «посмотрелки». Мы можем сделать увеличение в 300-400 раз, и Луну, ее рельеф, будет видно очень хорошо.

Сатурн, Юпитер тоже хорошо видно: на одном кольца, на другом полосы. Даже Нептун наблюдали. Он отличался от звезд. Звезды видно плоской точкой, а Нептун - маленький голубенький шарик.

- Еще очень красивы метеорные потоки...

- Метеорных потоков много, но один из самых ярких Персеиды. Его пик активности в середине августа. Скоро начнется метеорный поток Ауригиды в созвездии Возничего. Но если Персеиды - это около 100 метеоров в час во время пика, то у Ауригидов — только шесть метеоров в час. Плюс Луна будет светить вовсю, и их будет плохо видно. 9 сентября достигнут пика Сентябрьские ε-Персеиды. Но сам по себе поток слабенький: пять метеоров в час.

- А что красивого можно увидеть невооруженным глазом?

- За городом очень хорошо Млечный путь наблюдать. Наш глаз, к сожалению, - очень слабый оптический прибор. Ту же галактику Андромеды за городом вы уведите только непонятным туманным пятнышком. В бинокль посмотрите — увидите его чуть ярче. А сфотографируете с помощью телескопа — увидите красоту!

Смотрите бесплатно

- К телескопам, наверное, очереди выстраиваются?

- К сожалению, несмотря на то, что у нас несколько телескопов, бывает, что посетители по часу-полтора стоят в очереди. Даже на площади Ленина, когда мы в прошлом году устраивали «посмотрелки» на 12 апреля и у нас было 7 или 8 телескопов, все равно были очереди.

- Лимит есть на просмотр?

- Нет. Кто-то пытается фотографировать, некоторые просто смотрят. Иногда дети через секунду отходят - якобы все увидели. Но так это не работает. Надо глазу дать привыкнуть, чтобы он настроился. Поэтому я советую не торопиться и посмотреть внимательнее.

- В магазинах продаются недорогие телескопы. Может, стоит приобрести такой, чтобы не стоять в очереди?

- Новый телескоп дешевле 30-50 тысяч — это подзорная труба, в которую вы можете посмотреть Луну и, возможно, увидите тот же Юпитер. Кроме Луны и планет, вы вряд ли что-то увидите. Причем, планеты будут очень маленькими. Это потому что у телескопа важна не только сама труба, но еще и монтировка, на которой он стоит. То есть вы можете купить хорошую трубу, поставить ее на фотоштатив и ничего не увидеть, потому что все будет «колбаситься». Наш телескоп пару лет назад стоил 170 тысяч. Сейчас одна монтировка, куда ставится телескоп, стоит больше 200 тысяч. И еще в районе сотни труба. Поэтому, когда нас просят посоветовать телескоп, я говорю: «Лучше приходите к нам и бесплатно смотрите». Особенно если вы живете в городе, и у вас нет возможности часто выезжать за город с этим телескопом, то он точно вам не нужен.

Очевидное и вероятное

- Ежегодно нас пугают новостями о том, что к Земле приближается комета и «мы все умрём»? Насколько опасны эти небесные тела и можно ли их рассмотреть в телескоп?

- К Земле приближается очередная комета, которая возможно станет достаточно яркой, чтобы ее можно было наблюдать. Сейчас она пока еще слабенькая — десятой звездной величины или около того. Кометы периодически прилетают. Есть новые, есть те, которые через определенное время снова появляются. Их мы тоже фотографировали. В этом году, в конце февраля, прилетала очередная комета. Мы «астропсковской толпой» выезжали за город и все вместе ее фотографировали.

- А есть вероятность, что какая-то из них врежется в Землю?

- На Землю каждый день множество микрометеоритов падает, это космическая пыль, которая оседает на поверхности земли. Метеориты небольшие тоже иногда до нас долетают - тот же Челябинский метеорит. Есть вероятность, что что-нибудь к нам прилетит, но пока оно, к счастью, пролетает мимо. Причем, достаточно далеко.

- А НЛО в телескоп никогда не видели?

- Как говорил ученый и популяризатор астрономии Владимир Сурдин: «Что такое НЛО? Неопознанный летающий объект. Почему он неопознанный? Потому что вы не понимаете, что это такое. И это ваши проблемы, что вы не понимаете». То есть можно увидеть огонек, а это окажется самолет или дрон. Нет, в телескопы мы никаких НЛО не наблюдали.

- Но вы не исключаете, что на других планетах тоже может быть жизнь?

- Мы уже сейчас обнаружили больше 5000 экзопланет. Находим и экзопланеты, похожие на Землю. На некоторых условия лучше, чем на Земле - такие «курортные планеты». Сейчас ученые предполагают, что только в нашей Галактике есть около 300 миллионов возможно обитаемых планет и около 5-20 миллиардов землеподобных планет. Осталось только туда долететь. Все они находятся на расстоянии десятков и сотен световых лет от нас. Это 10-100 раз по 9,5 триллионов км. Мы пока не умеем на такие расстояния летать. У нас самые дальние космические аппараты — «Вояджеры», запущенные в 70-х годах, находятся на расстоянии около 20 млрд километров от нас, но еще не покинули пределов Солнечной системы. Нам надо развиваться, чтобы иметь возможность долететь до других планет и выжить там. Не айфончики новые делать, а развивать науку и технику.

Светлана Синцова

Фото ВК-сообщества АстроПсков и Владимира Колпакова