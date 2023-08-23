Общество

Карту с архитектурно-строительным обликом обсудят в Пскове

Публичные слушания на тему утверждения Правил землепользования и застройки проведут в Пскове. Об этом сообщается в постановлении главы города, опубликованном на сайте городской администрации.

Они пройдут 12 сентября в 18:00 по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, 2А (2-й этаж, кабинет 15). Согласно проекту решения Псковской городской Думы вносятся изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования.

Так, на слушаниях предлагается обсудить «Карту территорий, в границах которых предусмотрены требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства».

Один из пунктов дополняется следующим содержанием: «Применительно к территориям, отображенным на карте территорий, в границах которых предусмотрены требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установлены требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с управлением по градостроительной деятельности администрации города Пскова при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, за исключением следующих случаев, в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется: