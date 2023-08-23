Общество

Подъезд к пушкиногорской сыроварне поручил организовать губернатор

Подъезд к пушкиногорской сыроварне поручил организовать губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего рабочего выезда в муниципалитет 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сыроварня «Сыры Сергея Сального» работает с пушкиногорскими производителями молока, производит свои сыры в подвале кафе. Продукцию используют, преимущественно, местные точки общественного питания.

Инвестор попросил у губернатора сделать подъезд к кафе более удобным. Михаил Ведерников обратился к исполняющему обязанности руководителя комитета по по транспорту и дорожному хозяйству Станиславу Стармолотову с просьбой посодействовать в решении проблемы. Руководитель комитета отметил, что подъезды сделают в границах дорожного полотна.

Присутствующих также пригласили продегустировать сорта сыра.