Общество

Алексей Наумец встретился с руководством города и депутатами в Великих Луках

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майор Алексей Наумец, находясь в Великих Луках, встретился с руководством города, депутатами, руководителями организаций, предпринимателями и общественниками. Мероприятие прошло в зале городской администрации 23 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органа исполнительной власти.

Фото здесь и далее: Евгений Николаенков

Открыл совещание глава администрации Андрей Беляев. Он отметил, что план по частичной мобилизации город Великие Луки выполнен, а также рассказал о своем визите в зону проведения специальной военной операции.

«Я сам лично был в зоне СВО и своими глазами видел быт ребят, общался с командованием, личным составом. Хочу отметить, что в любое время суток мы с нашими бойцами находимся на связи и стараемся помочь», - подчеркнул Андрей Беляев.

Затем перед собравшимися выступил глава города Великие Луки Николай Козловский. «У нас организована прямая связь с земляками, которые участвуют в СВО. На сегодняшний день перед нами стоит ещё одна важная и сложная задача - создать благоприятные условия для развития экономики, промышленности, малого предпринимательства. Потому что нужно обеспечить семьям участников специальной военной операции и всем великолучанам максимальные возможности для получения необходимых финансовых средств. И чтобы была возможность оказать помощь бойцам. Поэтому очень важно, чтобы стабильно и с нарастанием работали наши предприятия. Сегодня мы в своей деятельности по поддержке участников СВО во многом опираемся на общественные организации. Все они активно в этом участвуют. У нас создан волонтерский центр. Важно, чтобы мы со своей помощью могли дойти сегодня до каждой семьи, до каждого ребенка. На данный момент все необходимое в этом направлении делается, и мы считаем, что эту работу нужно продолжать и дальше, на более высоком уровне. Что касается наших воинов, то мы должны оснащать их тем, что им действительно необходимо. Сегодня город Великие Луки готов оснащать специальными средствами наших земляков - и в 76-й дивизии, и в других подразделениях. И очень важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи», - отметил Николай Козловский.

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец во время встречи в свою очередь подробно рассказал, как выстроен быт военнослужащих в зоне СВО и каковы условия несения службы, а также о своём опыте участия в подобных военных операциях. Он передал слова благодарности от военнослужащих, которым великолучане и все жители Псковской области оказывают помощь.

«Когда военный знает, что его любят и ждут, то это придает ему еще больше сил. Пообщался с руководством города и точно понимаю, что у вас не забыто самое главное - семьи наших военнослужащих. Помощь оказывается всесторонняя и я вижу, что очень сильная. Огромное спасибо за работу», - подчеркнул Алексей Наумец.

Кроме того, генерал-майор рассказал про подвиги, которые совершают наши ребята, выполняя поставленные в зоне СВО задачи.

«Один из военнослужащих, который был призван по мобилизации, в одиночку уничтожил два вражеских танка и вернулся к своим товарищам. Сейчас абсолютно нет разницы - мобилизованный боец, военнослужащий, доброволец. Все с честью выполняют воинский долг», - заметил Алексей Наумец.

В завершении встречи в режиме открытого диалога общественники задали Алексею Наумцу интересующие их вопросы.