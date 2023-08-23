Общество

Региональное отделение «Единой России» поздравляет Максима Жаворонкова с днем рождения

Псковское региональное отделение «Единой России» поздравляет руководителя аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Максима Жаворонкова с днем рождения.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

«Уважаемый Максим Константинович! Ваша многогранная деятельность, основанная на высоком профессионализме и порядочности, чутком отношении к людям, всегда приводила к успешному решению всех задач, стоящих перед вами. И потому так закономерно, что, пройдя многие ступеньки карьерного роста, сегодня вы – мудрый и ответственный руководитель», - поздравили Максима Жаворонкова сопартийцы.

Они отметили, что Максим Жаворонков умеет ладить с людьми, решать многочисленные проблемы, чутко улавливать жизненные перемены, воспринимать новое и претворять это новое в жизнь. Именно эти качества снискали заслуженное уважение коллег.

«Поздравляем вас с днем рождения, желаем новых успехов и свершений, долгих лет плодотворной деятельности, благополучия вам и вашим близким», - добавили в партии.