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Общество

Вероятность пчеломора в Псковской области оценили эксперты

24.08.2023 12:32|ПсковКомментариев: 0

133 пасеки зарегистрированы на территории Псковской области. Об этом сообщила начальник отдела земельного надзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ольга Алексеева в ходе пресс-конференции 24 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Пчеловоды страны обеспокоены повторяющимися случаями гибели пчел. Например, в Сибири проблема приобрела массовый характер. В прошлом году в Кемеровской области погибло почти три тысячи пчелосемей. При этом существует мнение, что основная причина – нарушение аграриями инструкций и правил применения агрохимикатов и пестицидов при обработке полей.

«Пчеловодство — важная сфера сельского хозяйства. Халатное отношение аграриев при обработке сельскохозяйственных полей пестицидами приводит к гибели пчел. Мы знаем ,что они применяются. Без них невозможно не работать, но надо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не погибли пчелы и не нанесли вред окружающему миру», - сказала она.

Ольга Алексеева подчеркнула, что массовую гибель пчел не фиксировали в Псковской области.

«Практика показывает, одно из самых популярных нарушений — несоблюдение требования к пчеловодствам по уведомлению о проводимых работ. Аграрии должны заняться работой по оповещению, уведомлению о начале работ. Должны соблюдать регламенты применения пестицидов», - заключила она.

Теги: #мед #пасека
Источник: Псковская Лента Новостей
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