Общество

Судебный пристав из Пскова приняла участие в молодежном форуме «Территория смыслов»

Судебный пристав-исполнитель из Пскова Валентина Кузнецова стала участником молодежного форума «Территория смыслов», который проходил с 15 по 20 августа в Солнечногорске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служа УФССП России по Псковской области

Форум «Территория смыслов» объединил 350 молодых политиков, управленцев, представителей органов власти и правоохранительных структур от 18 до 35 лет. Среди них была самая большая делегация от федеральных служб судебных приставов в составе 23 человек из самых разных уголков страны.

Форум был посвящён моделированию системы государственной службы. Участники определяли роль государства в современных условиях и разрабатывали новую методику повышения престижа государственной службы. Также представители молодёжных советов ведомства обсудили перспективы развития молодежного движения как в службе, так и во всей стране.

«Участие в таких мероприятиях очень важно и актуально: они объединяют людей разных взглядов, у которых при этом одна общая цель - служить России. Профессиональное и личностное развитие, знакомства с талантливыми государственными и муниципальными служащими со всей страны - все это стало отправной точкой для карьерного роста молодежи ФССП России», - отметили в пресс-службе.